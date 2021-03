Ju Mello projeta volta às quadras após vencer tumor

Dérek Bittencourt



29/03/2021 | 00:18



Ex-jogadora de vôlei do São Caetano, a central Juliana Mello, 26 anos, planeja sua volta aos treinos. Há duas semanas, ela realizou o procedimento (chamado CyberKnife) para conter um Neuroma do Acústico, tumor benigno na cabeça, o qual foi possível arcar após uma vaquinha virtual organizada por ela viralizar na internet e contar com doações de muitos atletas da comunidade da modalidade (feminino, masculino, praia e ex-jogadores), levantando R$ 85 mil em apenas três dias.

“Segundo a médica, eu já poderia voltar (a treinar), mas como estou há um ano parada, preciso fazer isso com calma, aos poucos e ver como vou seguir para a próxima temporada. Estou muito ansiosa para voltar, e feliz de estar voltando com essa parte da minha vida resolvida”, conta Ju Mello, que já está em contato com times. “Espero poder recuperar o tempo perdido até o início da próxima Superliga”, emendou. A última vez que disputou a competição foi na edição 2019/2020, justamente pela equipe são-caetanense, mas defendeu Flamengo, Osasco e Sesi.

De acordo com a jogadora, o procedimento pelo qual foi submetida foi tranquilo. “O procedimento foi super rapido, num total de 15 minutos de aplicação de radiação, que destrói o tumor de dentro pra fora. (Depois) Fiquei três dias de repouso, com bastante cansaço e dores de cabeça, mas nada além do que ja era esperado”, explicou. “Esse definitivamente é o maior desafio da minha vida e continua sendo. O tratamento é a longo prazo (trimestral, com ressonâncias de controle), então sigo enfrentando isso como um desafio a ser batido”, concluiu Ju Mello.<TL>