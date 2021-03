Boa intenção, má execução

Diário do Grande ABC



25/03/2021 | 23:59



Com a galopante disparada no número de vítimas fatais e de pessoas infectadas pela Covid-19, só os mal-intencionados ou os negacionistas poderiam questionar as medidas tomadas para deter o vírus. E nelas se encaixa o megaferiado que colocará o Grande ABC em marcha lenta por dez dias. A realidade é dura. Faltam leitos para acomodar o contingente de doentes, que cresce a olhos vistos, espalhando dor e terror.

Se as decisões foram acertadas, a execução delas é que deixou muito a desejar. Como foi mostrado por este Diário, era esperado que o governo de São Paulo tomasse a frente neste processo e, diante de cenário tão nebuloso, coordenasse as ações.

Se inevitável fosse o lockdown, que então tivesse o Palácio dos Bandeirantes como seu quartel-general, de onde partiriam as coordenadas e as ordens. Mas o Executivo estadual eximiu-se de tal processo. Preferiu designar aos prefeitos de cada um dos municípios a árdua tarefa. Estes, como opção, preferiram a antecipação das datas comemorativas ao fechamento total das atividades.

Esse protagonismo forçado trouxe consequências. No Grande ABC, embora exista o Consórcio Intermunicipal, serão sete decretos para adiantar e agrupar as datas. Com isso, embora os documentos tenham a mesma finalidade, seus textos não são idênticos. E, em uma região na qual as divisas são praticamente inexistentes, as confusões são esperadas.

No caso específico da indústria, o principal segmento econômico, Diadema e Mauá liberaram o funcionamento normal das empresas. Santo André, São Bernardo, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra deliberaram que as operações devem ser encerradas às 17h. São Caetano deve publicar hoje a normatização.

Este é apenas um exemplo. Há discrepâncias em outros pontos importantes, como os transportes, por exemplo. Há prefeituras que liberaram o ingresso nos coletivos apenas a quem trabalha em serviços considerados essenciais. O que se pergunta é de que forma será feito esse controle.