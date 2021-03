EC S.Bernardo investe R$ 20 mil no gramado do 1º de Maio

Dérek Bittencourt

26/03/2021



Alvo de polêmica e discordância entre São Bernardo FC e EC São Bernardo no início do Campeonato Paulista da Série A-2, o gramado do Estádio 1º de Maio está recebendo atenção especial durante esta paralisação das competições em razão do agravamento da pandemia. O Cachorrão, que está como responsável pelo campo, contratou a World Sports para efetuar trabalho no local e negocia para que a empresa siga realizando posteriormente a manutenção.

O investimento para a primeira parte do processo, que contempla aeração, descompactação, corte vertical e adubação, custou R$ 20 mil aos cofres do EC São Bernardo. “Foi um primeiro passo. Agora vai demorar uns 15 dias para poder jogar de novo”, explicou o vice-presidente do Cachorrão, Gigio Sareto. “Estamos negociando contrato para pagar mensalidade e a empresa seguir cuidando direto. Será entre R$ 10 mil e R$ 13 mil para a manutenção do gramado”, completou o dirigente. Além destes custos, o Alvinegro ainda paga o preço público à Prefeitura para utilizar o espaço: R$ 6.000 por jogo e R$ 2.000 a cada duas horas de treino.

Se a Série A-2 retornar no dia 31, o Cachorrão ainda mandará a partida contra o Monte Azul no Estádio do Inamar, em Diadema, bem como o duelo do São Bernardo FC contra o Juventus, no dia 3, poderá ter de ser levada para outro estádio. Há duas semanas o Tigre transferiu o mando do clássico contra o EC São Bernardo (vitória aurinegra por 1 a 0) para o Brinco de Ouro, casa do Guarani, em Campinas.