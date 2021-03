Carla Diaz desabafa sobre relação com Arthur no BBB21

25/03/2021 | 13:10



Carla Diaz foi a eliminada desta semana no BBB21! Ao participar do programa BBB A Eliminação para dar seu relato sobre como foi estar no reality show, a atriz foi alvo de perguntas sobre a sua relação conturbada com o brother Arthur. Carla afirmou que iria agir de outra forma se soubesse de tudo o que aconteceu:

- Um dos meus erros, talvez, foi enxergar um pouco depois essa questão toda com o Arthur. Algumas coisas eu já estava sentindo, mas é obvio, que ter certeza, ouvir tudo o que ele falou, eu só ouvi quando eu saí. Se eu tivesse essa certeza antes, eu agiria completamente diferente.

O apresentador Bruno de Luca lembrou de um momento que Carla disse que estava se sentindo trouxa. Sobre isso, a atriz respondeu:

- Sim, eu estava me sentindo mal... Mas tem aquela questão... O que me deixa chateada e o que me deixou muito triste hoje... tá sendo um dia muito difícil, confesso. Chorei muito sim, porque é muito difícil. Nós mulheres sabemos o quão difícil é a gente se entregar para um relacionamento, ser verdadeira. E aí o cara ter atitudes e a gente ser julgada pelas atitudes do cara. Chega, né gente? O cara que age de uma forma e a gente é trouxa?

Por fim, Carla afirmou que sua trajetória não se resume a isso e ainda deixou um recado para todas as outras mulheres:

- De verdade, eu me senti burra, me senti trouxa, me julguei muito. Minha trajetória não se resume a isso, eu não me vejo como trouxa e como burra. Eu me vejo como mulher, que foi corajosa de ter me permitido viver. Mulheres, sejam corajosas sim, e abram seus olhos, porque nós temos poderes. Nosso coração pode ter milhões de buraquinhos, por milhões de relacionamentos, mas só nós também, temos o direito e o poder de curar esses buraquinhos.