Mãe de Nego do Borel afirma que Duda Reis não apresentou provas contra o cantor: Pode ser acusada de denúncia falsa

25/03/2021 | 11:10



Parece que a polêmica envolvendo o fim do relacionamento entre Duda Reis e Nego do Borel ainda vai longe - isso porque a mãe do cantor acabou se envolvendo na troca de acusações do ex-casal.

De acordo com o colunista Leo Dias, depois que foi noticiado que Duda teria presenteado o cantor Luan Santana com uma garrafa de whisky avaliada em mais de três mil reais, a mãe de Nego do Borel teria feito um comentário em uma postagem do Instagram sobre o caso, declarando que a atriz estava demorando para apresentar as provas que diz ter contra seu filho:

Depois meu filho que foi o errado, que traiu, isso e aquilo. O MP [Ministério Público] de SP está até agora esperando ela apresentar as provas que tem contra meu filho para poder dar andamento no processo. Caso ela não apresente dentro de uma determinada data, pode ser acusada de denúncia falsa, injúria, difamação e por ter gastado o tempo da polícia.

O colunista ainda afirma que a advogada de Duda declarou que a atriz já prestou diversos depoimentos e passou por perícias psiquiátricas feitas pelo Instituto Médico Legal de São Paulo, além de estar com outras análises agendadas pelas autoridades. Além disso, a advogada também teria afirmado que irá tomar medidas judiciais para evitar que o nome de Duda Reis seja alvo de difamação e fake news nas redes sociais.

Apoio de outras celebridades

Enquanto isso, Duda parece estar encontrando o apoio de outras famosas para lidar com a situação pela qual está passando. Em seu Instagram, a atriz revelou que tem conversado com Gabriela Pugliesi, que recentemente se separou de Erasmo Viana sob boatos de traição:

- Eu estou num momento da minha vida muito legal, um momento que eu tenho visado me descobrir, entender os meus gostos, estou muito focada na minha carreira, no meu trabalho. E eu estava conversando com uma grande amiga minha esses dias que também está num processo de autodescoberta assim que é a Pugli. Duda, então, revelou que teve a ajuda da amiga para buscar ajuda espiritual, a encontrar o autoconhecimento, trabalhando para se entender melhor e se encontrar.