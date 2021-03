Bancos vão atender em ‘caráter excepcional’ em superferiado

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 00:07



Nos dias do superferiado do Grande ABC, entre 27 de março e 4 de abril, os bancos estarão abertos, devido ao fato de o feriado não ser nacional – como a Sexta-feira santa. No entanto, realizarão “em caráter excepcional, atendimento presencial e contingenciado, mediante triagem, controle e adoção de rígidos protocolos sanitários, em especial para os casos de recebimento de benefícios sociais, pagamento de salários, aposentadorias e pensões àqueles que não têm acesso a canais digitais ou remotos”, informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

“Os bancos recomendam a seus clientes e a população em geral concentrar, ao máximo, suas atividades bancárias via aplicativo de celular e internet, pelo atendimento telefônico e nos caixas eletrônicos, nas salas de autoatendimento das agências e caixas 24 horas”, diz nota.

Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira, a entidade aguarda os decretos municipais. “Estamos fazendo pressão para que os bancos sejam proibidos de abrir para atendimento presencial. Esperamos que os prefeitos nos atendam neste pedido. Não tem sentido ter feriado e as pessoas irem aglomerar nas agências bancárias”, diz.

BOLETOS

As datas de vencimento de contas, boletos e tributos estão mantidas. Os bancos, por iniciativa própria, não podem alterar essas datas, pois observam as condições contratuais com os emissores dos boletos e as normas de liquidação e compensação de pagamentos do Banco Central. Todas poderão ser pagas pelos canais digitais ou nos caixas automáticos, sem necessidade de deslocamento às agências bancárias.