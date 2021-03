São Caetano e Ribeirão Pires antecipam para hoje vacina em idosos com mais de 69 anos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



24/03/2021 | 00:01



São Caetano e Ribeirão Pires começam hoje a vacinação em massa de idosos na faixa etária dos 69 aos 71 anos. A previsão inicial do Estado para a imunização deste público era somente no sábado, mas toda a região já se prepara para a imunização dos moradores, seguindo o PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Segundo a Prefeitura de São Caetano, a vacinação dos moradores nessa faixa etária acontece em sistema drive-thru, no Estádio Anacleto Campanella ou no Teatro Paulo Machado de Carvalho, como já foi realizado com os demais públicos. Mesmo iniciando hoje, o munícipe deve acessar o link e fazer o agendamento (http://coronavírus.saocaetanodosul.sp.gov.br) escolhendo a data, entre hoje até sexta-feira, horário e local.

A vacinação em Ribeirão Pires também está programada para hoje, já que o município recebe novas doses da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan. A imunização acontecerá em tenda montada no Complexo Ayrton Senna, 8h às 16h, e não precisa de agendamento prévio, sendo necessário apresentar apenas documento original e comprovante de residência.

Já em Diadema a vacinação acontece no sábado. A cidade vai realizar o segundo Dia D contra a Covid e a vacinação estará aberta para todos os idosos acima de 69 anos em todas as 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade das 8h às 16h, sem precisar de agendamento prévio. A administração informou que quem já tomou a primeira dose e que está com a segunda dentro do prazo também pode comparecer no dia para receber a vacina. Por causa da restrição de circulação imposta pela fase emergencial do Plano São Paulo, a Prefeitura solicita que o idoso procure a unidade acompanhado, no máximo, de uma pessoa para evitar aglomeração.

Já a Prefeitura de Santo André informou que o agendamento da imunização para a primeira dose em pessoas com 69 a 71 anos já está aberta pelo link http://psa.santoandre.br/vacinacovid e a vacinação, de fato, acontece na próxima segunda-feira. Para os idosos com 77 anos ou mais, a segunda dose também está disponível e é necessário o agendamento.

São Bernardo e Mauá informaram que ainda esperam pela chegada das doses da Coronavac para liberar a agenda. Rio Grande da Serra não respondeu à demanda do Diário.