Príncipe Harry sempre teve uma relação complicada com seu pai, diz fonte próxima

21/03/2021 | 15:11



Parece que as desavenças entre o príncipe Harry e seu pai não começaram apenas quando o Duque de Sussex decidiu deixar a família real. Uma pessoa que trabalha no Palácio de Buckingham contou à revista People que o príncipe Charles nunca teve uma relação de pai e filho verdadeira com Harry ou William.

- Sempre houve essa relação complicada com o pai deles, disse a fonte.

Como revelado durante a entrevista dos pais de Archie para Oprah Winfrey, atualmente, Charles e Harry não se falam, mas o problema já viria de outros anos e grande parte teria conexão com dinheiro.

- [Charles] é o pai e o chefe deles, e eles dependem dele para financiar os seus trabalhos e suas vidas, acrescentou a pessoa.

Com a saída de Harry da família real, ele passou a não receber dinheiro de seu pai e, assim, teve que encontrar maneiras de se tornar independente financeiramente, o que motivou os acordo com a Netflix, por exemplo.

Príncipe Charles na dianteira

Apesar de a família real gostar de tomar as decisões em conjunto, principalmente em momentos de crise, o ex da princesa Diana é quem estaria na linha de frente ultimamente. O editor especializado na realeza Robert Jobson disse publicamente que acredita que foi Charles quem escreveu a resposta do Palácio de Buckingham sobre as declarações de seu filho mais novo.

A rainha está com 94 anos [de idade] e o Duque de Edimburgo está incapacitado, então ele tentará apaziguar e aprender lições com isso para que algo possa ser resolvido e todos ficarem satisfeitos, escreveu Robert.