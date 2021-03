Obituário - 21 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/03/2021 | 13:09



Hideo Arioka, 94. Natural do Japão. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bento Rodrigues, 92. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 18, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Giglioli Dotti, 92. Natural de Dobrada (São Paulo). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Sacchine Pereira da Silva, 87. Natural de Mogi Mirim (São Paulo). Residia em Capuava, Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Nair Brailla, 87. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Maria Conceição, 86. Natural de Itapetininga (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Amaro Luiz Lúcio da Silva, 85. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Parque Represa Billings II, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Álvaro Domingues de Oliveira, 84. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 18, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antero Felix da Silva, 83. Natural da Lagoa dos Gatos (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Sabaine Pereira, 83. Natural de Casa Branca (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odirce Broleze Toppan, 81. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Flavio Barbosa Lima, 80. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edmo Aparecido dos Santos, 75. Natural de Monte Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Batista dos Santos, 71. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valderiza Luciana dos Santos, 71. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vânia Maria Leal Ramos, 71. Natural de Três Rios (Rio de Janeiro). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 18, no hospital de campanha da UFABC. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Carlos de Oliveira Pimenta, 70. Natural de São Caetano. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Yasuo Kamiyama, 70. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Vendedor. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Henriqueta de Oliveira, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Nicolau, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Jaldeci Mariano da Silva, 68. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deval Lopes, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mauro Gilberto Zumiotti Lopes, 65. Natural de Adamantina (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Jurandir Pereira da Silva, 64. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiza Pinheiro de Souza, 64. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Augusto Cezar Gomes da Silva, 60. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edinaldo Vital de Melo, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Rina (Tamanduateí), Capuava, Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Marçal da Silva, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eli Ferreira dos Santos, 57. Natural de Manaíra (Paraíba). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abdul Karim Ahmad Abdouni, 56. Natural do Líbano. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Autônomo. Dia 18, em Santo André. Cemitério Islâmico, em Guarulhos (São Paulo).

José Aparecido dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Chefe de qualidade. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tarciana de Sousa Martins Morais, 52. Natural de Paulistana (Piauí). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Operador de máquina. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Alexsandra Sampaio Zamai, 46. Natural do Porto (Piauí). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Operadora de caixa. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marília Honorato Ferreira, 32. Natural de Santo André. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Cuidadora de idosos. Dia 18. Memorial Planalto.



SÃO BERNARDO

Júlia de Almeida Santos, 96. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Edwin Hobi, 92. Natural de Porto União (Santa Catarina). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Dolores Lopes Gago, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Planalto.

Leonor Sanches Lopes, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 16. Vale dos Pinheirais.

Maria de Oliveira Costa, 85. Natural de Lorena (São Paulo). Residia no Parque Havaí, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Germino Nascimento de Deus, 83. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Izalda Dias Tamarossi, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Valdivia, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Clair Ferreira Bessa, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Nilda Cardoso Neri, 76, Natural de Ibicuí (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

José Antonio Ferreira, 75. Natural da Mata de São João (Bahia). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Sueli Garcia dos Santos, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Francisca Miranda Lago, 64. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Heloísa Helena de Moura Nakashima, 64. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Memorial Planalto.

José Bezerra dos Santos, 61. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Vale da Paz.

Aleksandro dos Reis Silva, 40. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Autônomo. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Anair Garcia Cieninga, 83. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 18. Vale da Paz.

Orlando Annibal, 81. Natural de João Ramalho (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Lúcia Maria de Jesus, 77. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Pedro Leite, 74. Natural de Pimenteiras (Piauí). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

Robinson Claudino de Souza, 67. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria do Carmo Chaves, 67. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Vale da Paz.

Maria José Viana Pascoal, 67. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 17 Cemitério Municipal.

Cícero Monteiro de Farias, 66. Natural de Malta (Paraíba). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Edileuza Santos de Brito, 65. Natural de Sertania (Pernambuco). Residia no Jardim Lourdes, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 17. Vale da Paz.

Maria Aparecida Narciso, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 16, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Wellington de Toledo Machado Junior, 57. Natural de São Paulo. Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Antonio Fernando Oliveira Bispo, 53. Natural de Brejo Grande (Sergipe). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Elsa Tiago Souza, 50. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.

Mario José de Oliveira, 40. Natural de Santo André. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Izaquiel dos Santos Assis, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.



M A U Á

Elza Margrandes Cypriano, 91. Natural de Registro (São Paulo). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Maria Biscuola Gabionette, 88. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Milson Martins, 85. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Valdenira da Rocha, 85. Natural de Campo do Brito (Sergipe). Residia no Jardim Itapark Novo, em Mauá. Dia 18 Cemitério Santa Lídia.

Ivanir Apparecida Longhini Marquesini, 81. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

José Eduardo Barroso, 72. Natural de Tocantins (Minas Gerais) Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Antonio Elias da Silva, 71. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá., Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Maria Wilma dos Santos Rangel, 70. Natural de Riachuelo (Sergipe). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

João Pereira da Silva, 66. Natural de Vicência (Pernambuco). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Elza Oliveira Sobrinho, 64. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Helena Maria de Lima Caloni, 59. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Marcia Maria Bueno, 45. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



RIBEIRÃO PIRES

Nilson Martins, 85. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Jardim Lusitano. Dia 17. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Francisco Martins de Oliveira, 82. Natural do Estado do Ceará. Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Miguel Ferreira da Silva, 78. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Railda Borges de Lima, 74. Natural de Canhoba (Sergipe). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Maria das Graças Lajes Silva, 71. Natural de Petrópolis (Rio de Janeiro). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Antonio Carlos Bueno, 65. Natural de Peabiru (Paraná). Residia no Jardim Aprazível, Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São João Batista (Rafo), em Suzano (São Paulo).

Josinei Aparecida de Oliveira, 55. Natural de Cândido Mota (São Paulo). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.