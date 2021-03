Príncipes William e Harry podem se encontrar em homenagem para Princesa Diana

19/03/2021 | 10:11



No dia 1º de julho será feita uma homenagem aos 60 anos de idade da Princesa Diana que morreu em um acidente de carro no ano de 1997, e os seus filhos, Príncipes William e Harry, planejam se encontrar para participar do evento.

De acordo com informações publicadas pela US Weekly, os irmãos que acabaram se distanciando por conta da saída de Príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, da realeza, agora estariam dispostos a colocarem as desavenças de lado para participarem da homenagem para a mãe deles.

Ainda segundo a publicação, no evento vai acontecer a inauguração de uma estátua de Princesa Diana no Sunken Garde, do Palácio de Kensington. Ao que tudo indica, a estátua foi encomendada pelos filhos da Princesa em 2017, quando o acidente estava completando duas décadas.

Conforma a US Weekly, os irmãos vão tentar então se encontrar antes da cerimônia para tentar quebrar um pouco do gelo entre eles para que o evento transcorra de uma forma mais natural e leve.

Apesar de suas diferenças, os dois estão totalmente de acordo em preservar o legado da mãe. É uma pena que eles não estejam em bons termos porque esse vai ser um momento muito emocionante, comentou uma fonte para o jornal.

Ainda não foi divulgado se Meghan Markle e Kate Middleton vão participar do evento. Será que elas vão participar e vão se encontrar depois da entrevista polêmica de Meghan?