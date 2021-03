19/03/2021 | 09:10



Poliana Rocha, de 45 anos de idade, que é casada com o cantor Leonardo e é mãe de Zé Felipe, abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seus fãs nas redes sociais.

E entre tantas questões dos fãs e seguidores, uma que chamou a atenção foi sobre se Poliana já teria sido confundida com alguma namoradinha de Zé Felipe, afinal, a mãe do cantor é super jovem e bonitona.

Em vários shows que estive com ele, as pessoas chegavam em mim e perguntavam: Oi mola, você á a namorada dele? Posso tirar foto com ele? Nossa, eu me sentia a novinha!, comentou a mãe do artista.

E vamos combinar que ela pode mesmo se achar porque ela está com tudo, né!?