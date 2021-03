Lipe Ribeiro conseguiu conquistar Anitta com uma letra de pagode

18/03/2021 | 09:10



Lipe Ribeiro ganhou ainda mais visibilidade no seu pós A Fazenda depois que terminou o seu noivado com Yá Burihan e quando apareceu no reality show de Anitta, mas não foi só isso porque o influenciador conseguiu arrancar um beijão da cantora.

E durante uma live na última terça-feira, dia 16, um amigo de Lipe Ribeiro chamado Guga Nandes, revelou ao jornal Meia Hora que ele utilizou uma música para conquistar a funkeira. A canção em questão é a Presentinho conhecida na voz de seu próprio amigo mesmo.

A gente conversou depois que ele saiu do programa [A Fazenda 12] e ele falou que a primeira música que ele escutou foi Presentinho. Ele se apaixonou pela música, mandou mensagem para mim, me elogiando pelo trabalho. E ele aproveitou para mandar para a Anitta para dizer que ela é o presentinho dele. Não tá errado!

Uau, que moral, né!?