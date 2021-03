Na região, 17 pacientes já morreram à espera de leitos para tratar Covid

Anderson Fattori



17/03/2021 | 00:11



Pelo menos 17 pessoas morreram no Grande ABC à espera de leitos para tratar a Covid. Ontem, Ribeirão Pires, que há uma semana vive colapso no sistema de saúde (leia mais na página 3), confirmou o oitavo óbito, de um homem, 55 anos, que estava no hospital de campanha e aguardava vaga em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços em Saúde), sistema gerenciado pelo governo do Estado que busca hospitais para transferir os doentes. As outras perdas foram em Diadema (cinco), Mauá (três) e Rio Grande da Serra (uma).

A situação pode se agravar nos próximos dias, já que quatro prefeituras informaram que há mais 144 pessoas esperando por vaga via Cross, sendo 63 em São Bernardo, 41 em Diadema, 22 em Mauá e 18 em Ribeirão Pires. Santo André e São Caetano disseram que, mesmo com os sistemas públicos pressionados, não há fila, enquanto Rio Grande da Serra não respondeu.

Ontem, o governo do Estado informou que 90% dos leitos de UTI do Estado e 90,6% das vagas na Grande São Paulo estão ocupados, o que dificulta o remanejamento de pacientes de uma cidade para outra. A Secretaria da Saúde registrou recorde no número de internados, com 24.992 pessoas acolhidas em hospitais de São Paulo.

O coordenador do Centro de Contingência de São Paulo, João Gabbardo, disse que o Estado estuda tomar medidas ainda mais restritivas caso não perceba melhora nos indicadores. “Nesta nova fase (do Plano São Paulo, que entrou em vigor na segunda-feira) vamos tirar de circulação cerca de 4 milhões de pessoas no Estado, isso deve reduzir a possibilidade de transmissão. Vamos esperar que a população ajude, estamos chegando a 90% de ocupação dos leitos e, se isso não for atendido, teremos que tomar medidas mais duras, mais dramáticas. Essa é a última alternativa que temos”, ameaçou o especialista. Hoje, às 12h45, o governador João Doria (PSDB) vai atualizar as informações da pandemia e não está descartada a possibilidade de ser decretado lockdown no Estado.

No Grande ABC, a Prefeitura de Ribeirão Pires informa que não existem vagas para internação na cidade, nem mesmo na UPA, que possui leitos que seriam de transição, mas conta com 18 pessoas acamadas. Em Diadema, a Prefeitura disse que a ocupação é de 98%, ou seja, as vagas livres são para remanejamento de pacientes entre enfermaria e UTI. Já em Mauá, a administração informa que o Hospital Nardini está com 93% das vagas de emergência preenchidas. Em São Caetano, a ocupação das UTIs é de 89,5%, e em São Bernardo, de 94%.

A Prefeitura de Santo André abriu ontem 50 leitos de UTI no CHM (Centro Hospitalar Municipal). Com isso, a cidade conta agora com 554 leitos, sendo 178 de UTI. Segundo a administração, 94% das vagas em hospitais públicos e privados da cidades estavam ocupadas ontem.