16/03/2021 | 09:43



Os juros futuros recuam em toda curva na manhã desta terça-feira, 16, influenciados pela queda do dólar ante o real e alívio dos juros dos Treasuries mais longos. Nos curtos, há também um ajuste de baixa, após as taxas já terem subido ontem e mesmo após o IGP-10 e IPC-S terem mostrado aceleração. Segundo um trader, a liquidez ainda está bem reduzida e o movimento dos curtos é marginal. Às 9h31, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 7,86%, de 7,96% no ajuste de segunda-feira. O DI para janeiro de 2023 marcava 5,98%, de 6,05%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 exibia taxa de 4,25%, de 4,29% no ajuste anterior.