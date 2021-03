Yaphet Kotto, que viveu vilão de James Bond, morre aos 81 anos de idade

16/03/2021 | 08:10



Yaphet Kotto, ator que viveu o vilão do filme Com 007 Viva e Deixe Morrer, morreu aos 81 anos de idade. Segundo informações da Variety, a triste notícia foi confirmada pelo agente do astro, Ryan Goldhar.

Tessie Sinahon, que foi esposa de Yaphet por 24 anos, lamentou em um post no Facebook:

Estou triste e ainda chocada com o falecimento de meu marido Yaphet. Você interpretou um vilão em alguns de seus filmes, mas para mim você é um verdadeiro herói e para muitas pessoas também. Um bom homem, um bom pai, um bom marido e um ser humano decente, muito raro de encontrar. Um dos melhores atores de Hollywood, uma Lenda. Descanse em paz, querido, vou sentir sua falta todos os dias, meu melhor amigo, minha rocha.

Lembrando que na franquia de 007 ele viveu o ditador Dr. Kananga que tinha um alter ego, o Mr. Big. Além disso, o ator também esteve no elenco de Alien vivendo o técnico Dennis Parker.

Ele deixa a esposa e seis filhos.