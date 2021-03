Paolla Oliveira quebra a web com dança sensual inspirada em Beyoncé

15/03/2021 | 17:11



Parece que Paolla Oliveira também é do clube daquelas que vivem para admirar Beyoncé. Em suas redes sociais, a atriz publicou um vídeo dançando uma das músicas da cantora e quebrou a web com seus movimentos sensuais. Em pouco mais de uma hora, o vídeo já tinha alcançado cerca de um milhão e meio de visualizações no Instagram. Girl Power!

Na legenda, ela escreveu:

Falando em inspiração. Nada melhor do que desenferrujar ao som de Water.

Na noite do último domingo, dia 14, Paolla estava em festa após Beyoncé se tornar a maior ganhadora do Grammy Awards. Ela publicou o vídeo do discurso da cantora em seu perfil no Instagram e declarou ser fã de carteirinha da rainha do pop.

Mulher incrível! Sim, por ser a maior vencedora do Grammy na história, mas também por ser inspiração pra tantas. Admiro a trajetória da Beyoncé como artista e mulher. Olha o discurso dela ontem na premiação.