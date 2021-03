Ribeirão Pires confirma sétima morte de paciente com Covid que aguardava leito de UTI

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/03/2021 | 18:04



A Prefeitura de Ribeirão Pires confirmou na tarde deste sábado (13) a morte do sétimo paciente que aguardava por um leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por meio da Cross (Central de Regulação de Serviços de Saúde) do governo do estado. Trata-se de uma mulher de 59 anos, que estava internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Luzia e morreu hoje.

Até o momento, entre 1º e 13 de março, a cidade registrou sete mortes de pacientes que aguardavam vagas no sistema Cross. Hoje, 24 pessoas em Ribeirão Pires aguardam vagas na fila do sistema estadual. “Estou alertando o Governo do Estado há 22 dias sobre a falta de leitos no sistema Cross na região, e a dificuldade de manter financeiramente nosso Hospital de Campanha. Não houve nenhuma resposta sobre as nossas demandas, e infelizmente a tragédia que foi anunciada começa ser vivida na nossa cidade”, afirmou o Prefeito Clovis Volpi (PL). “Estamos perdendo vidas por negligência do Estado e da União. Os profissionais da saúde de Ribeirão Pires estão fazendo tudo que podem para salvar essas vidas, mas precisamos que o governador olhe para nossa cidade com mais sensibilidade", desabafou o prefeito.

O Hospital de campanha está com 36 pacientes internados, com 100% da ocupação dos leitos de emergência e enfermaria.

REGIÃO

Segundo dados das prefeituras do Grande ABC, até a última sexta-feira (12), outras cinco pessoas já haviam morrido à espera de leitos de UTI: três em Mauá, uma em Diadema e uma em Rio Grande da Serra.