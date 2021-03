Relação de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez não estava bem desde o início da quarentena, afirma fonte: Todos sabiam que não ia funcionar

13/03/2021 | 15:10



Como você acompanhou, Jennifer Lopez anunciou que ela e Alex Rodriguez não são mais um casal. Os dois ficaram juntos por quatro anos, sendo dois anos de namoro e dois de noivado, e haviam adiado a cerimônia de casamento por conta do novo coronavírus. Embora o motivo do término não tenha sido esclarecido por nenhuma das duas partes, rumores indicam que o estopim para o fim da relação pode ter sido um suposto envolvimento entre Alex e Madison LeCroy, atriz da série Southern Charm.

De acordo com o site US Weekly, Madison foi confrontada por Craig Conover, seu colega de elenco, sobre estar se envolvendo com homens casados ao longo do ano de 2020. Craig chegou até mesmo a afirmar que o ex-namorado da atriz, Austen Kroll, esteve em sua casa pouco antes do término da relação para lamentar o comportamento distante de LeCroy:

Você estava voando pelo país dormindo com homens, homens casados. Ex-jogadores da MLB [Liga norte-americana de baseball]. Isso é o que você estava fazendo durante a quarentena? Você sabe por que Austen estava na minha casa? Porque você não estava falando com ele! Você voou para Miami para f***r um ex-jogador da MLB.

Na época, Madison teria rebatido as acusações:

Me dê um nome! Coloque-me em um teste de detector de mentiras. Eu nunca voei para Miami. Onde está o registro disso? Isso é falso!

Tal diálogo teria ocorrido durante um encontro entre o elenco da produção que foi transmitido pela internet - e alguns fãs perceberam que o agora ex-noivo de J-Lo retirou suas curtidas das fotos de LeCroy após a polêmica, o que apenas fortaleceu os rumores de traição.

Já a revista People, por outro lado, alega que Jennifer e Alex não estavam passando por bons momentos desde meados de 2020. De acordo com a publicação, uma fonte próxima ao casal conta que amigos próximos sabiam que a relação estava chegando ao fim bem antes do anúncio oficial:

Eles estão perdendo o equilíbrio há quase três meses. Eles estavam tentando manter o equilíbrio para as crianças, mas todos sabiam que não ia funcionar. Eles iam comprar uma mega-mansão juntos e isso não aconteceu. Uma vez que desistiram do negócio, todos os seus amigos aqui [em Miami] sabiam [que a relação estava chegando ao fim].

Uma segunda fonte também teria afirmado que os problemas no relacionamento começaram logo no começo do isolamento social tomado como medida de contenção do novo coronavírus - e que tentaram diversas vezes impedir que o noivado chegasse ao fim:

Eles começaram a ter problemas durante a quarentena. Eles fizeram terapia juntos. Eles realmente trabalharam em seu relacionamento.

A revista ainda afirma que outra fonte teria alegado que o casal demorou para finalmente optar pela separação, e que suas vidas profissionais contribuíram para essa demora:

Isso já demorou muito. Eles estão empatados em seus mundos de negócios, então não é uma separação fácil. Demorou um pouco para eles sequer pensarem em desvincular tudo.