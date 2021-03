Taís Araújo diz que se questiona o tempo todo sobre seu casamento com Lázaro Ramos: - O quanto eu amo ou sou refém de uma relação midiática

09/03/2021 | 11:11



Na última segunda-feira, dia 8, Taís Araújo foi a convidada do Roda Viva! No programa, a atriz abriu o jogo sobre diversos assuntos, como por exemplo, a crise que aconteceu em seu casamento com Lázaro Ramos em meio ao confinamento provocado pela pandemia do coronavírus. Eles, que são pais de João Vicente, de nove anos de idade, e de Maria Antônia, de seis anos, quase terminaram o relacionamento.

Falando abertamente sobre o assunto, Taís deu os detalhes:

- Olha, a nossa relação melhorou depois de ela ter piorado muito. Primeiro, ela piorou muito durante a pandemia. Muito, sério. A ponto de falar: cara, não vai rolar. Quero me mudar com os meus filhos para um apartamento de dois quartos. E fiquei seriamente imaginando como que seria. Achei que não ia rolar mesmo. Estava muito difícil.

E continuou:

- A gente morava em uma casa ampla e aí a gente conseguia ter esses momentos [separados]. E aí quando a gente entendeu que as 24 horas estavam muito pesadas, e aí quando a gente se reconectou era: eu preciso ficar duas horas no quarto. Você fica com as crianças? Sim. E aí eu ia. Ou então ele ia. Ou então eu via que ele estava lá no outro canto, morrendo de rir com os meninos no telefone. Me dava uma raiva porque eu estava fazendo alguma coisa de casa, mas eu falava: cara, esse momento - não que ele não fizesse, mas ele fazia quando ele queria -, é importante para ele. Se não a gente vai enlouquecer aqui dentro. Então eu acho que o saldo de tudo, que ainda não acabou, a gente ainda está vivendo essa pesadelo, mas eu acho que a gente é fechamento, disse, brincando que é uma expressão carioca.

Depois, foi questionada sobre como o casal consegue viver e trabalhar junto:

- A gente já passou por momentos muito difíceis trabalhando juntos lá no início, quando a gente fez [a novela] Cobras e Lagartos, por exemplo. Quando acabou, na sequência eu falei: eu nunca mais trabalho com ele. Na sequência a gente fez uma peça de teatro que estava engatilhada e na sequência eu separei. Falei: nunca mais. Aí, enfim, a gente ficou oito meses separados e aí quando a gente voltou, dois anos depois a gente foi ter o João Vicente, e aí passado um tempo a gente se encantou pela [peça de teatro] O Topo da Montanha. E aí a gente achou que valia a pena contar aquela história juntos.

Ao mesmo tempo, veio a série Mister Brau:

- E aí foi a prova de fogo porque eram 24 horas trabalhando e vivendo. A gente gravava Mister Brau e fazia a peça à noite. E aí houve um encaixe que eu não sei te dizer o que é. Sei que muitos casais não funcionam trabalhando juntos. A gente não funcionava e passou a funcionar.

Em seguida, revelou:

- Eu me coloco muito à prova em relação ao meu casamento. O tempo inteiro eu peso: o quanto eu amo o Lázaro mesmo ou o quanto eu sou refém de uma relação midiática. O tempo inteiro eu me questiono. E eu posso dizer que eu sigo amando!, disse, rindo.

Além disso, Taís falou sobre relações abusivas:

- Minha filha, eu já passei por quase tudo nessa vida. Nunca apanhei, mas já tive relações abusivas e que você não consegue enxergar. E quando você sai e olha de fora e fala: meu Deus, quanto tempo eu fiquei nessa relação. E por mais feminista que você seja, às vezes você não consegue identificar.

A estrela ainda opinou sobre a entrevista que Meghan Markle e príncipe Harry deram para Oprah Winfrey, em que falaram abertamente sobre a saída deles da família real:

- Eu que vejo The Crown, eu não fiquei passada! Vocês veem The Crown? Esperavam alguma coisa de diferente? Eu acho muito bonito isso ter vindo do Harry, ele viu o que a mãe dele passou. Ele ficou sem mãe, era uma criança sem mãe. (...) Você acha que ele queria repetir a história dele? A história da mãe dele? Ele ligou um alerta e falou: vou pegar o meu povo e partir daqui. Sem contar que, quando a gente vê aquela família toda, você vê que não tem poder de escolha. (...) É uma vida sem liberdade, sem escolha. E é muito difícil você viver sem escolha. Eu acho muito bonito da parte deles [Meghan e Harry], muito corajoso da parte deles.