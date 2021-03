Projota é chamado para o almoço do anjo no BBB21, mas revela: - Não como lasanha

07/03/2021 | 15:10



Projota chamou a atenção mais uma vez no BBB21! O rapper foi convidado por Arthur para participar do almoço do anjo desta semana. No entanto, em conversa com Arthur e Carla Diaz, Projota afirmou que não comeria a comida:

- E aí, esse almoço sai ou não sai?, perguntou Carla.

- Eu estou esfomeado aqui, velho, respondeu Arthur.

- Ainda bem que eu não estou, que eu não como a comida, revelou Projota.

Carla, então, perguntou se o rapper não iria participar do almoço, e ele respondeu:

- Eu vou, mas eu não como a comida. Não como lasanha.

A atriz ainda tentou dizer que talvez eles serviriam outro alimento como acompanhamento, como uma carne ou outra proteína, mas Projota disse:

- Lasanha não tem acompanhamento.

No Twitter, internautas comentaram sobre a fala do rapper.