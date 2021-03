Meghan Markle é acusada de praticar bullying com seus assistentes do Palácio de Kensington

03/03/2021 | 10:11



Eita! Meghan Markle foi acusada de praticar bullying com funcionários do Palácio de Kensington, enquanto ainda fazia parte da família real. Segundo a revista People, a Duquesa de Sussex teria expulsado dois assistentes pessoais e abalado a confiança de outro funcionário. Um assessor real, que teria enfrentado um confronto com Meghan, teria dito:

- Não consigo parar de tremer.

De acordo com um comunicado obtido pela People, um porta-voz se manifestou sobre o caso:

A Duquesa está triste com este último ataque à sua personagem, particularmente como alguém que foi alvo de bullying e está profundamente comprometida em apoiar aqueles que sofreram dor e trauma. Ela está determinada a continuar seu trabalho construindo compaixão em todo o mundo e continuará se esforçando para dar um exemplo para fazer o que é certo e fazer o que é bom.

Um porta-voz da esposa do Príncipe Harry afirmou, para o jornal The Times, que as acusações querem distorcer a imagem da Duquesa antes da divulgação da entrevista que ela e o filho da Princesa Diana deram à Oprah Winfrey:

Vamos apenas chamar isso de o que é - uma campanha de difamação calculada, baseada em desinformação enganosa e prejudicial. Estamos decepcionados em ver este retrato difamatório da Duquesa de Sussex, dado credibilidade por um meio de comunicação. Não é coincidência que acusações distorcidas de vários anos de idade destinadas a minar a Duquesa estão sendo informadas à mídia britânica pouco antes de ela e o Duque falarem abertamente e honestamente sobre sua experiência nos últimos anos.

Segundo o Daily Mail, o Palácio de Buckingham negou as acusações de que estaria fazendo uma campanha de difamação contra Meghan Markle antes da transmissão da entrevista com Oprah.