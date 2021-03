Prefeitura de São Bernardo retoma aulas na rede municipal de forma remota a partir de segunda-feira (8)

Marcela Ibelli

02/03/2021



A Prefeitura de São Bernardo anunciou que as aulas da rede municipal começam, de forma 100% remota, a partir de segunda-feira (8). De acordo com o Paço, pais ou responsáveis pelos estudantes serão comunicados pelas unidades de ensino sobre os dias e hora´rios das reuniões presenciais para a entrega dos kits de uniforme e material escolar e, também, para orientações a respeito do ensino remoto. O calendário escolar determina carga horária mínima anual de 800 horas aos estabelecimentos de ensino. Para 2021, a rede municipal do município manterá os 200 dias letivos previstos na legislação vigente.

CARTÃO MERENDA -O programa segue em funcionamento. Mensalmente, cada um dos estudantes recebe crédito de R$ 85 destinados à compra exclusiva de alimentos. Até o momento, a administração investiu R$ 77 milhões no beneficio, em 11 recargas realizadas.