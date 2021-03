Mauá alcança 100% dos leitos de UTI ocupados

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 18:49



Mauá alcançou a marca de 100% dos leitos hospitalares da cidade ocupados. Em todo o município, restam apenas três vagas, todas elas na enfermaria da rede privada. Nos hospitais públicos, a taxa de ocupação chegou à totalidade -são 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 18 de enfermaria. Na rede privada, as 27 vagas da UTI estão com pacientes e, das 31 vagas da enfermaria, 28 estão ocupadas. Todos estes leitos citados são exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19.