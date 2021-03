IBGE abre 2.746 vagas na região para trabalhar com Censo 2021

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 00:05



Quem está em busca de oportunidade de trabalho pode participar de processo seletivo para contratar 2.746 profissionais que residam no Grande ABC e atuar na coleta de informações do Censo Demográfico 2021. A maior parte das vagas, 2.490 delas, é para recenseador, cujas inscrições vão até o dia 19. E, outras 256, são para ACS (Agente Censitário Supervisor) e ACM (Agente Censitário Municipal) – é possível concorrer até dia 15.

As chances, oferecidas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), são temporárias, e duram entre três e cinco meses. Há postos específicos para PCDs (Pessoas com Deficiência) e PPPs (Pessoas Pretas e Pardas).

Interessados para atuar como recenseador precisam ter ensino fundamental completo e é necessário pagar taxa de inscrição de R$ 25,77, pela internet ou em qualquer banco. No dia 25 de abril serão realizadas provas presenciais que, segundo o IBGE, seguirão protocolos sanitários de prevenção da Covid-19.

Os recenseadores são os profissionais que visitarão todos os domicílios dos municípios para entrevistar seus moradores. Como eles são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador on-line que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais. Por exemplo, se o local de trabalho for Santo André, o recenseador deverá receber, no mês, R$ 1.622,76 para essa carga horária. Se forem 40 horas semanais, o valor sobe para R$ 2.632,92. No site do IBGE (https://censo2021.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html) há um simulador para se ter ideia da renda recebida.

Quem quiser atuar como ACS e ACM, as inscrições vão até dia 15. O ACM será o responsável pela coordenação da coleta do Censo 2021, e o ACS supervisionará a operação censitária. A taxa de inscrição é de R$ 39,49, e os candidatos precisam ter ensino médio completo. O salário para ACM é R$ 2.100 e, ACS, R$ 1.700, com jornadas de 40 horas semanais. Prova será no dia 18 de abril.



Inscrições são feitas pelo site https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR.O resultado final para todos os processos seletivos está previsto para 27 de maio.

MAIS VAGAS

