Região reúne 406 chances de emprego nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



01/03/2021 | 00:16



Trabalhadores em busca de oportunidade de emprego podem conferir uma das 406 chances disponibilizadas pelos centros públicos municipais e pela Luandre, agência de recrutamento que possui unidade em Santo André.

Mais da metade delas, 266, é capitaneada pelo Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br), onde as pessoas em busca de recolocação profissional podem se cadastrar gratuitamente, preenchendo uma ficha com todos os dados, seu currículo e pode, inclusive, anexar documentos, certificados de formação e foto. O portal permite ainda que as empresas cadastrem oportunidades, também de forma gratuita. Após cruzamento das informações, potenciais candidatos são encaminhados a empresas, para fazer entrevistas.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) disponibiliza 85 postos de trabalho, a exemplo de 15 posições para motorista entregador, 18 para pedreiro, dez para atendente de loja e uma para nutricionista. Interessados devem enviar currículo para o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires reúne 29 chances, destaque para dez vagas para técnico de redes (telecomunicações), dez para técnico em fibras ópticas e três para vendedor de serviços externos. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

Em Mauá, das 16 oportunidades disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), três são para operador de empilhadeira, três para auxiliar de logística, duas para auxiliar administrativo e uma para analista de marketing. Lista com todas as funções está no site da Prefeitura, em Bolsa de Empregos.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com 12 postos de trabalho, sendo seis para encanador industrial, três para lubrificador industrial e um para jardineiro. Inscrições são feitas pelo Emprega Brasil.

Em Diadema, o CPETR disponibiliza oito vagas, sendo três para marceneiro, uma para operador de caldeira (cavaco) e uma para auxiliar de cozinha (noturno).Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

COM SALÁRIO

A Luandre conta com 30 postos nesta semana. Destaque para a área da saúde, com chances para auxiliar de enfermagem de clínica médica e cirúrgica e UTI adulto (R$ 2.000 a R$ 2.500) e auxiliar de enfermagem do trabalho (R$ 2.000 a R$ 2.500). Há também chance para analista contábil (R$ 2.000 a R$ 2.500). Cadastro é feito pelo site candidato.luandre.com.br ou aplicativo.