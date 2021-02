Startup de Santo André firma compromisso com Pacto Global da ONU

Da Redação



26/02/2021 | 10:49



A UniverSaúde, startup de Smart Healt de Santo André, acaba de firmar compromisso com Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas). A empresa, liderada pelo CEO e Diretor Executivo Érico Vasconcellos, deverá ampliar a implementação de suas ações voltadas aos dez princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Direito ao Meio Ambiente, Direito do Trabalho e Combate à corrupção; e aos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

“A UniverSaúde dá um passo firme para desenvolver no âmbito da sustentabilidade dos seus negócios, por consequência, oferecendo um serviço aos clientes, que está conectado com as boas práticas globais para avançar nas ações já pautadas pela startup", diz Érico. “Um mundo melhor demanda medidas ousadas e transformadoras no local combatendo a pobreza e deixando um legado às gerações futuras, com repercussões no global”, completa. A empresa terá de enviar, anualmente, relatórios para a ONU apresentando as ações realizadas.

De acordo com o portal da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, a iniciativa é voluntária e foi lançada em 2000 pelo ex-secretário geral das Nações Unidas, Kofi Annan. O convite para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos 10 princípios universais citados acima e desenvolverem os 17 ODS, incorporados a partir de 2015, com ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. É considerada atualmente a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com aproximadamente 14 mil inscritos em 70 redes locais em 160 países.