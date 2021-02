São Caetano reativará hospital de campanha e cria ambulatório exclusivo para educadores

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/02/2021



A Prefeitura de São Caetano vai reativar o hospital de campanha e irá adotar um ambulatório médico específico para atender profissionais da educação que tenham sintomas de Covid-19. As duas unidades ficarão no Hospital São Caetano, no bairro Santo Antônio.

A estrutura de campanha foi desativada no fim de agosto, quando o número de casos de novo coronavírus arrefeceu. Diante do aumento de registros, a administração do prefeito Tite Campanella (Cidadania) optou por reabrir o local. Serão investidos R$ 800 mil por mês, de recursos do Tesouro municipal.

Serão 48 leitos de enfermaria à disposição, que ficarão no quarto andar do complexo hospitalar. Tite declarou ao Diário que a cidade, diferentemente de outros municípios da região, tem situação administrada com relação à taxa de ocupação – 60% de UTI e 64% de enfermaria nas unidades públicas –, mas é preciso desafogar atendimentos de outras comorbidades que ficaram represados diante do olhar para os casos de Covid.

“Temos equipamento dentro do hospital com toda assepsia possível, com profissionais, insumos. Até quarta-feira o hospital de campanha será reaberto”, comentou Tite, que avisou também que o terceiro andar do Hospital São Caetano ficará de resguardo caso haja necessidade de ampliação do número de leitos de UTI.

Na primeira etapa de funcionamento do hospital de campanha, 100 leitos chegaram a ser abertos. Tite salientou que a internação da Prefeitura é reservar essas vagas adicionais de leitos de enfermaria de Covid a moradores de São Caetano. “Há uma certa invasão orgânica observada no nosso sistema de saúde, mas que não tem nos assustado. A abertura desses leitos serve para a gente ter uma margem de conforto no atendimento ao morador da cidade.”

EDUCAÇÃO

Tite também anunciou a criação de um ambulatório exclusivo a profissionais da educação que tiverem sintomas do novo coronavírus. A unidade, também instalada no Hospital São Caetano, ficará à disposição exclusivamente dos cerca de 4.000 professores e demais trabalhadores do setor. Será aberta na segunda-feira.

O profissional que tiver algum sintoma da doença precisará procurar a direção da unidade escolar, que fará o encaminhamento ao ambulatório. O local terá testagem e médicos para acompanhamento do estado de saúde do paciente. “Se houver confirmação, ganhamos agilidade no bloqueio da célula do vírus, ou seja, podemos isolar a sala de aula e os alunos que tiveram contato com esse profissional”, comentou o prefeito.

“Gostaríamos muito de poder vacinar nossos professores e demais trabalhadores da educação, mas temos de seguir o PNI (Plano Nacional de Imunização), sob risco de sofrer alguma sanção administrativa. Como não temos como vacinar ainda, vamos dar o máximo de atendimento”, emendou Tite.

As aulas em São Caetano voltaram, na rede particular, no dia 1º. A rede estadual regressou no dia 8 e a municipal, dia 11. Segundo o mais recente boletim epidemiológico de São Caetano, 43 pessoas da educação – entre trabalhadores e alunos – tiveram diagnóstico positivo para a Covid. Há 92 casos suspeitos.