Meghan Markle e príncipe Harry sabem que entrevista para Oprah Winfrey vai irritar a família real

24/02/2021 | 08:10



Desde que foi anunciado que uma entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle vai ser exibida no programa da apresentadora Oprah Winfrey no dia 7 de março esse assunto vem dando pano para a manga. Tudo por conta da indignação da família real britânica com a decisão do casal, já que as falas podem comprometer a realeza. E eles sabem que a família real ficará bastante incomodada com as suas declarações.

Pois é! De acordo com o site Heat World, o duque e a duquesa de Sussex receberam vários convites de canais norte-americanos para um bate-papo sobre o afastamento da realeza. Mas resolveram apenas agora falar com Oprah, já que são amigos dela - e Meghan é fã da entrevistadora desde criança.

- Tudo se resumia a confiança. Os dois sabiam que [Oprah] faria tudo certo e que seria uma experiência profissional e agradável, ao contrário de uma reunião em um estúdio sob alta pressão com alguém que eles não conhecem. Eles foram capazes de definir o plano da entrevista; mas, ao mesmo tempo, Oprah os pressionou para fazer um bate-papo em duas partes: emocionante e perspicaz, explicou uma fonte ao site que é próxima de Meghan e Harry.

A tal fonte ainda contou que o casal não decidiu dar a entrevista para irritar a família real, mas pontuou que Meghan se sentiu decepcionada com os membros da realeza e quer ter o controle sobre sua própria história.

- Meghan irá abordar os altos e baixos de sua vida como na realeza, mesmo sabendo que isso irá incomodar muitas pessoas no Palácio de Buckingham. E agora que suas afiliações reais restantes foram removidas, a atitude dela e de Harry é: Por que se conter? Eles sentem fortemente que é hora de falar por si mesmos e colocar um ponto final nas especulações que estão por aí.

E a fonte ainda falou:

- Aparentemente, eles não vão criticar a realeza ou acertar contas de uma forma brutal. É mais provável que façam referências sutis à sua decepção com as coisas que aconteceram, como o relato de uma desavença com William e Kate. De certa forma, Oprah é como a própria realeza nos Estados Unidos, e esse fato não passou despercebido por Harry e Meghan. Para eles, esta é uma experiência catártica.

Lembrando que o assunto tem assustado - e muito - os membros da família real. O príncipe William, por exemplo, estaria preocupado com as declarações que serão feitas à Oprah. Além disso, depois do anúncio da entrevista, o Palácio de Buckingham confirmou que o príncipe Harry e Meghan perderão títulos e patrocínios que haviam recebido como membros seniores da realeza. Eita!