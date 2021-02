Com mais 414 casos, região chega a 127.081 pessoas infectadas

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 07:00



As sete cidades do Grande ABC acumularam ontem mais 414 casos e 19 mortes em decorrência da Covid-19. Com isso, a região chega a 127.081 pacientes infectados pela doença e 4.469 óbitos desde o início da pandemia. Em contrapartida, já são 118.269 pessoas recuperadas.

Já o Estado registrou ontem 57.842 óbitos e 1.978.477 casos confirmados. Entre o total de diagnósticos positivos da doença, 1.763.099 pessoas estão recuperadas, sendo que 196.744 foram internadas e tiveram alta hospitalar. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 67,8% na Grande São Paulo e 67,9% no Estado. O número de pacientes internados é de 13.484, sendo 7.196 em enfermaria e 6.288 em unidades de terapia intensiva.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirmou mais 639 mortes e 26.986 novos casos da Covid. Assim, no País acumula 247.143 óbitos e 10.195.160 casos da doença, enquanto 10.195.160 pacientes já estão recuperados.