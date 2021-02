Gilberto se descontrola após discutir com Arthur no BBB 21

20/02/2021 | 15:10



Os ânimos dentro da casa mais vigiada do Brasil não estão lá tão tranquilos. Desde o começo do reality show brigas, lágrimas, discussões, desistências de verdade e até ameaças de desistência estão acontecendo toda semana. Parece que os brothers realmente não estão conseguindo conviver juntos dentro do BBB 21.

E neste sábado, dia 20, a bola da vez foi Gilberto que acabou saindo totalmente do eixo após uma discussão com Arthur! O pernambucano ficou incrédulo no que ouvia da boca do crossfiteiro e saiu gritando pelo jardim da casa totalmente indignado e acusando os participantes de mudarem totalmente os seus discursos.

- Chega, me tirem daqui! Me botem no paredão! Votem em mim. Eu tô indignado, quero sair daqui. Me botem no paredão. Eu não aguento mais, chega! Eu vou perder tudo o que ganhei.

Alguns brothers que estavam do lado de fora da casa tentaram acalmar o economista dizendo que ele estava perdendo a razão quando ficava daquele jeito, todo exaltado.

- Você sempre se exalta, você não vai chegar em lugar nenhum. Você quer pagar de louco? as pessoas estão te achando louco lá fora, comentou João.

Pouco antes dessa briga se tornar o centro das atenções da casa, Karol Conka acordou o crossfiteiro para perguntar o que estava acontecendo com os burburinhos envolvendo o nome dele e o de Gil. Depois disso e de bater um papo com Arthur, a rapper foi conversar com Gilberto e comentou:

- Falei com o Arthur agora e estou chateada com você!

Então Gilberto resolveu reunir todo mundo dessa confusão para jogar a limpo o que estava acontecendo, incluindo a líder da semana, Sarah, que também teve o seu nome envolvido. Mas Arthur não gostou da atitude e chegou até xingar o economista.

- Zé ruela do car***o. Você não quer cachorrada? Ele se perde no que ele fala. Louco da cabeça!

Para quem gosta de BBB 21 e de uma boa confusão, parece que a semana vai ser ótima para isso. Ainda mais que domingo, dia 21, já tem formação do paredão e no dia seguinte o jogo da discórdia!