Taylor Swift está morando junto com o namorado - em um imóvel avaliado em mais de 40 milhões de reais

12/02/2021 | 14:10



Taylor Swift e Joe Alwyn estão namorando há cerca de quatro anos, mas parecem preferir manter o relacionamento longe dos holofotes. Apesar disso, parece que o casal decidiu dar mais um passo importante na relação: de acordo com o The Sun, Taylor e Joe estão morando juntos em uma casa que alugaram em Londres, na Inglaterra!

O veículo afirma que, com as restrições causadas pela pandemia do novo coronavírus, os dois acabaram tendo que ficar confinados na cidade britânica, de onde a cantora lançou dois álbuns no último ano. Com isso, cantora e ator parecem ter decidido que era o momento certo para tentarem uma vida a dois. De acordo com uma fonte próxima ao casal, a decisão foi tomada porque o relacionamento realmente vai bem:

- Eles mantêm as coisas extremamente quietas juntos, e além das letras das músicas de Taylor, ninguém nunca sabe muito sobre como as coisas estão indo bem. Mas o fato de eles terem decidido dividir uma casa pela primeira vez é um sinal bastante claro de que eles estão levando as coisas a sério agora.

A fonte ainda conta que o casal está levando o isolamento bem a sério, mas que a cantora ainda não pretende abandonar sua residência nos Estados Unidos:

- Eles estiveram lá [na Inglaterra] durante a maior parte do bloqueio. Taylor não acha que voar ao redor do mundo é a coisa certa a se fazer. Ela quer seguir as regras, e fazer isso juntos faz sentido para eles. Ela ainda tem suas casas nos Estados Unidos, então ela não saiu de lá permanentemente. Mas isso funciona por agora e é a primeira vez que eles realmente têm um lugar só para os dois.

Além disso, parece que os pombinhos estão tentando manter um estilo de vida simples e discreto, embora o preço do imóvel em que eles estão morando não esteja muito em acordo com essa filosofia: o veículo afirma que o lugar é avaliado em cinco milhões e meio de libras, algo em torno de 40 milhões e 490 mil reais, e pertence a famoso roqueiro britânico no norte da capital.

- Eles são realmente muito normais, eles dirigem em um carro muito discreto e apenas fazem viagens alternativas para dar uma caminhada. Você nunca saberia que uma das maiores estrelas do mundo mora lá.

E aí, será que logo esse namoro vai se transformar em algo mais oficial?