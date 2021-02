Namorando há sete anos, Samara Felippo fala sobre relacionamento aberto: - Casamento é instituição falida

12/02/2021 | 08:10



Samara Felippo é conhecida por não ter papas na língua e por falar aquilo que pensa. E foi exatamente isso que a atriz de 42 anos de idade fez na última quinta-feira, dia 11, quando participou do quadro Famosos respondem o Yahoo! Respostas e falou sobre ter um relacionamento aberto. A atriz, que namora há sete anos o também ator Elídio Sanna, disse o motivo de ser a favor desse tipo de relação, e que está aberta para ter uma união não-mogâmica.

- Eu acho que com o Elídio, meu parceiro, cheguei a um lugar que eu não tive em outras relações, sobre o prazer. Acho muito interessante a relação aberta. Acho que o ser humano não nasceu para ser monogâmico. Aqui a gente conversou já muito. A gente está junto há sete anos, quase. Óbvio que a gente já falou sobre isso, e eu mudei muito. Eu fui muito ciumenta. Acho que hoje em dia eu supertoparia relação aberta. Mas é muito difícil. A gente precisa estar muito alinhado com o nosso parceiro.

E não foi só. Samara falou ainda sobre ter reavaliado suas crenças, como o casamento.

- Casamento é uma das instituições mais falidas e mais burras da vida. Você assinar um papel... Isso é amor?

A atriz também refletiu sobre violência no relacionamento, dizendo que nunca sofreu nenhuma física, mas emocional sim:

- Nunca sofri nenhuma violência física, isso não! Mas a violência emocional de ameaças tipo: Tira essa roupa que você está vulgar, é fácil pra essa Samara de 42 anos falar sobre isso, mas aquela Samara de 21 anos ainda não enxergava dessa forma.

Achou que ela não falaria sobre a repercussão de sua mudança no visual? Pois é claro que ela comentou sobre a decisão de usar o cabelo grisalho:

- Ensino para as minhas filhas (Alícia, de 11 anos, e Lara, de 7, de seu casamento anterior com o jogador de basquete Leandrinho) a se aceitarem, aceitar esse cabelo que vem da raiz delas. Eu assumir o meu cabelo branco é uma conexão muito grande com as minhas filhas. Eu estou assumindo o meu amadurecimento, finalizou.

Empoderada, né?