Influenciadora digital norte-americana, Dazharia Shaffer é encontrada morta aos 18 anos de idade

11/02/2021 | 08:10



No dia 8 de fevereiro, a influenciadora digital norte-americana Dazharia Shaffer foi encontrada morta aos 18 anos de idade. Nas redes sociais ela era conhecida pelo apelido Bxbygirlldee e teve sua morte noticiada pela revista People, mas o ocorrido foi confirmado pelo pai da adolescente, Joseph Santiago, que criou uma vaquinha virtual para pagar pelos custos do funeral da filha.

A imprensa dos Estados Unidos afirma que as autoridades da cidade de Baton Rouge confirmaram que a Shaffer foi vítima de suicídio. O último post dela nas redes sociais foi compartilhado na véspera de sua morte, quando, nos Stories do Instagram, ela fez um vídeo no qual aparece dançando e na legenda escreveu: Último post, com um emoji de carinha triste.

O pai de Shaffer escreveu na página da vaquinha virtual criada por ele:

No dia 8 de fevereiro a minha filha Dazharia nos deixou precocemente, tendo sido chamada para voar com os anjos. Ela era a minha melhor amiga e não estava preparado de nenhuma forma para enterrar a minha menina (...) Eu gostaria que ela tivesse me falado sobre seu estresse e seus pensamentos suicidas. Nós poderíamos ter saído dessa. Eu gostaria de abraça-la outra vez, minha menina. Agora eu volto para casa e você não está mais lá esperando por mim. Eu preciso deixá-la partir com os anjos. O papai ama você.

A mãe de Bxbygirlldee lamentou a morte da filha no Facebook:

Estou com o coração partido. Eu realmente não consigo acredita que você partiu. Eu fiquei esperando você voltar me dizendo que era uma pegadinha, mas não é, eu gostaria de ter morrido no seu lugar? Descanse em paz, meu anjo.