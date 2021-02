Larry Flynt, fundador da revista Hustler, morre aos 78 anos de idade

11/02/2021 | 08:10



No dia 10 de fevereiro, Larry Flynt, fundador da revista Hustler e magnata da indústria pornográfica nos Estados Unidos, morreu aos 78 anos de idade em sua casa em Los Angeles. A notícia foi confirmada ao jornal Washington Post pelo irmão de Larry, Jimmy Flynt, mas a causa da morte não foi revelada. De acordo com fontes do site TMZ, no entanto, ele teria morrido por insuficiência cardíaca.

Flynt é conhecido por suas diversas empresas pornográficas, por seus muitos problemas com a justiça norte-americana e por ter sido alvo de tentativa de assassinato em 1978, que o deixou paralisado da cintura para baixo. Ele fundou a revista pornográfica Hustler em 1974.

Grande parte das batalhas jurídicas de Flynt e o ataque do qual foi alvo são retratados no filme O Povo Contra Larry Flint, de 1996, que recebeu duas indicações ao Oscar - entre elas uma de melhor ator para Woody Harrelson, que interpretou o magnata.