Criado há 2 anos, Baep de São Bernardo prende duas pessoas por dia

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



08/02/2021 | 07:57



O 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), que fica dentro do COI (Centro de Operações Integradas), na Avenida Redenção, no Centro, completa hoje dois anos em São Bernardo, mas atende a todas as cidades do Grande ABC. No total, são 300 policiais militares que atuam na unidade, comandados pelo tenente coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos.

Ao longo desses dois anos, o batalhão acumula 1.665 pessoas presas – média de duas por dia –, 221 veículos recuperados, além de 141 armas de fogo ilegais recolhidas, inclusive réplicas, e cerca de 15 toneladas de drogas que foram tiradas de circulação.

De acordo com o major Alan Marques Bueno, o principal desafio ao longo desses dois anos foi reunir policiais com virtudes e construir uma unidade do zero. “Havia policial acostumado com outra rotina, mas com qualidades para entender a nossa missão e se colocar em nível de referência de atuação na região”, explica.

Para o major, esse trabalho de vigilância nunca para. “Buscamos fornecer os melhores treinamentos e equipamentos para que a qualificação agregue valor e conhecimento”, diz. Ele explica que uma das características do Baep é que o trabalho é realizado dia e noite. “Nem toda unidade tem essa capacidade”.

E como o trabalho não para, nem mesmo a pandemia, que chegou ao País em março de 2020, fez com que os profissionais cessassem. “Foi complexo do ponto de vista de inserir uma nova rotina, mas o policial está acostumado com diversidades e nos adaptamos rápido”, diz o major.

A unidade conta com dois grupos de cavalaria, um em São Bernardo e outro em Mauá, que atuam no policiamento montado em toda a região, prontos para trabalhar em eventos como partidas de futebol e outros que contenham grande concentração de pessoas. Além de poder contar com os cavalos, segundo o major, o 6º Baep deverá ter, no futuro, policiamento com cães.

PRÓXIMO À POPULAÇÃO

Além da segurança pública, a unidade se preocupa em humanizar a relação junto da população. Tanto que civis que queiram podem visitar o local. “Sempre tem um policial pronto para fazer essa recepção”, explica o major, inclusive aos fins de semana.

Bueno explica que o batalhão também realiza trabalho na rede social, por meio da conta no Instagram (@6baep), onde posta, além das ações nas ruas, crianças visitando o espaço onde os policiais trabalham e da população junto da cavalaria, por exemplo. “Fizemos trabalho no fim do ano, de captação e doação de materiais para compor brinquedos para crianças de comunidade carente em Diadema. Tinha também roupas, calçados”, conta.

Em setembro, quando o garoto Victor Hugo, de São Bernardo, completou 4 anos, policiais militares do batalhão atenderam a pedido dos pais e realizaram o sonho do menino, que é fã dos agentes, ao comparecerem na residência no momento do aniversário. “Teve um outro caso, da família de uma criança especial, mas de Sorocaba (no Interior). Entraram em contato conosco dizendo que queria conhecer o Baep. Encaminhamos para o (batalhão) da região deles e o sonho foi realizado”, conta.

O major acredita que o próximo desafio do Baep seja manter o patamar. “Não pode ficar na zona de conforto”, diz. “Nos manter como referência de qualidade exige preocupação diária. E essa manutenção é o grande objetivo”, encerra.