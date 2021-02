Após desabafo de Fernanda Lima sobre ter cama maior no quarto da filha para poder dormir com ela, famosas mostram apoio à apresentadora

05/02/2021 | 09:10



Fernanda Lima resolveu desabafar na última quinta-feira, dia 4, e mostrar a maternidade real que vive com sua filha caçula com o apresentador Rodrigo Hilbert, a pequena Maria Manoela, de um ano e dois meses de idade. Ao postar um vídeo ao lado da menininha, ela mostrou seu novo quarto, que teve o berço trocado por uma cama no chão para que Fernanda pudesse dormir ao lado dela quando fosse necessário.

Na legenda das imagens, ela disse:

Quem também anda virando noite sem dormir? Umas das coisas mais legais dessa minha maternidade tem sido a rede de apoio de mulheres construída através das redes sociais. Quanta informação disponível, quanta mulher podendo dividir seus medos e angústias. Quantas dicas legais. E o mais louco é que quanto mais eu leio, mais tenho a certeza que não há fórmula perfeita pra cuidar de um bebê. Cada criança é de um jeito e cada madrugada uma caixinha de surpresas. Claro que tem mães que estão lendo isso e pensando com sorrisinho maroto: Felizmente meu filho dorme sete horas seguidas e eu consigo descansar. Nessa hora eu quase choro pois minha pequena não passa de três horas seguidas dormindo para se queixar de alguma coisa e com isso tirar meu sono. Eu já tentei de tudo: mamadeira depois do peito, papai dormindo junto, na minha cama com ela, na cama dela comigo, rotina certinha: jantar, banho, luz baixa e ...? Não tem jeito. Ela só dorme comigo, de preferência encostada em mim para ter a certeza de que estou do lado dela e que não vou ousar escapar. Tudo bem que eu acostumei a Maria a dormir comigo desde cedo para eu não ter que levantar durante a noite. Só que agora ela está habituada e não quer saber de outra coisa. Vez que outra alguém me sugere: Deixa chorar que uma hora ela cansa e dorme, prática bastante usada inspirada no livro Nana Nenê. Não tenho coragem. Choro eu mas não deixo ela chorar até cansar nunca. Resultado, voltei a trabalhar muito e quase não durmo a noite. Quem se identificar e tiver alguma dica que deu certo, agradeço. Só não me diga que vai passar porque isso eu já sei. Rsrs.

Diante do desabafo da apresentadora, algumas famosas que também são mães mandaram mensagens de apoio para Fernanda:

O meu tem quatro e era assim. Só essa ano desisti e botei uma cama pra ele no meu quarto. Espero que até os 14 ele se ligue e vá dormir no próprio quarto, disse Tainá Müller.

Maravilhosa. É tudo isso mesmo, foi o comentário de Fernanda Gentil.

Que bom que ela tem uma rede de apoio, né?