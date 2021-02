03/02/2021 | 16:11



Agnaldo Rayol que está no auge dos seus 82 anos de idade, deu um verdadeiro susto na sua família e em seu seguidores. Segundo informações divulgadas durante o Hora da Venenosa, o artista teve que passar por uma cirurgia.

Isso mesmo, de acordo com Keila que está no lugar de Fabiola Reipert, Agnaldo estava com um coágulo na lombar e precisou passar por uma cirurgia para corrigir esse probleminha lá na segunda quinzena de dezembro.

Agora, depois de quase uma mês, a assessoria do cantor comentou que ele está ótimo, se recuperando rapidamente e revelou também que ele está fazendo fisioterapia porque a cirurgia é em um local mais especial e exige mais cuidados até para voltar a andar.