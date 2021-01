Acidente causa congestionamento na Anchieta

Da redação



30/01/2021 | 10:08



Acidente envolvendo duas carretas e dois automóveis bloqueou trecho do km 42,5 da pista sul da Via Anchieta na manhã deste sábado, o que causou tráfego. Uma vítima em estado leve foi levada ao PS (Pronto Socorro) de Cubatão. A pista já foi liberada e trânsito começou a fluir no local.

Conforme informações da Ecovias, concessionária do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), uma carreta que carregava argamassa derrubou a carga na pista, o que causou o acidente. Com a sujeira na via, os veículos que vinham logo atrás não conseguiram parar, o que resultou em um engavetamento.

Os veículos já foram retirados da pista e profissionais da concessionária trabalham para retirar parte da argamassa que ainda está na via.

Por conta do acidente, a pista norte da Anchieta ficou bloqueda na serra para inversão de mão e, portanto, a subida acontece apenas pela Imigrantes