Arteb fecha acordo com metalúrgicos e greve é encerrada

Nilton Valentim



28/01/2021 | 23:06



Terminou ontem, após três dias, a greve dos funcionários da Arteb, de São Bernardo. Os trabalhadores aceitaram a proposta formulada pela empresa depois de negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Pelo acordo, a fabricante de sistemas de iluminação se compromete a recontratar 50 dos 200 demitidos em setembro, quando será iniciada a produção de itens para atender contrato firmado com a Fiat.

Os termos da negociação foram expostos aos dispensados no período da manhã. À tarde, em assembleia realizada no pátio da firma, os trabalhadores deram aval ao acordo e os que atuam no segundo turno reiniciaram as suas atividades.

A Arteb está em recuperação judicial desde 2016 e foi afetada pelo saída da Ford do Brasil.

O secretário-geral do sindicato, Moisés Selerges, destacou que uma das preocupações da entidade era garantir o pagamento das verbas rescisórias aos trabalhadores. “Infelizmente, a situação é grave, por isso optamos por não criar expectativas”, afirmou.

“Saímos da negociação com o compromisso de que as rescisões serão todas pagas o mais rápido possível e a forma vai depender do valor que cada um tem a receber, que varia muito. Acertamos, no entanto, que nos casos em que for necessário parcelamento, nenhum trabalhador receba por mês um valor inferior ao seu salário bruto”, acrescentou.

Também ficou garantida a manutenção do convênio médico dos demitidos até setembro e o compromisso de que até lá não haverá novas demissões.

O dirigente revelou ainda que a empresa tem negociações com outra montadora. E, caso o negócio seja concretizado, existe a possibilidade de recontratação de todos os operários que foram dispensados. “Eles (Arteb) terão de aumentar a produção, vão precisar de mais gente”, declarou Selerges.