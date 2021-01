Após cometer gafe no Altas Horas e virar meme, Latino declara: Achei o máximo

26/01/2021 | 16:10



Latino parece estar nem um pouco preocupado com as brincadeiras que os internautas vêm fazendo sobre sua gafe no Altas Horas. No último sábado, dia 23, o cantor declarou que considerava Babu Santana o Tim Maia Brasileiro, mas a frase acabou ganhando grande repercussão nas redes sociais, afinal Maia é praticamente um patrimônio histórico no país.

Procurado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Latino conta que está lidando bem com a situação.

Eu achei o máximo. Achei que ele [Babu] também entendeu e incorporou isso. Acho que essa nomenclatura que eu dei é para chancelar o poderio dele com a voz e com a performance do Tim Maia. Pra chancelar aquilo que todos já sabem: que Tim Maia é uma figura internacional, porque eu o vejo assim também.

Fazendo sentido ou não, Babu não perdeu a chance de brincar com a situação e mudou seu nome nas redes sociais pra Tim Maia Brasileiro. Melhor pessoa!