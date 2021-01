Da Redação



Primeira pessoa do Grande ABC é vacinada contra o coronavírus. Trata-se da auxiliar de higiene do hospital de campanha do Pedro Dell´Antonia, Luzia Quitéria de Jesus da Silva, 28 anos, de Santo André. Para ela, iniciar a vacinação na região foi um momento de ''''''''muita emoção''''''''.

"Soube hoje que seria a primeira vacinada de Santo André e passei o dia todo ansiosa. Espero que todas as pessoas se vacinem sem medo, porque é essa a nossa esperança da vida voltar ao normal", disse Luiza, contando que "não vê a hora disso tudo acabar".

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se emocionou com o momento e agradeceu a todas as pessoas que acreditaram na ciência desde o início. "A gente vence batalhas diárias, mas hoje é daquelas que a gente vê que a guerra será vencida", disse o tucano, acrescentando que os cuidados sanitários, por enquanto, não podem acabar.

"VAmos seguir o cronograma do Estado, começando com os profissionais de saúde da rede, seguindo para a rede particular", destacou.

Segundo o prefeito, mais de 4.000 pessoas já tiveram alta neste hospital de campanha.

As 39.320 prmeiras doses da Coronavac começaram a chegar no Grande ABC no meio da tarde. Quem recebeu mais vacina foi São Bernardo, com 11.840, seguido por Santo André (11.360), São Caetano (4.800), Mauá (4.760), Diadema (4.480), Ribeirão Pires (1.640)m e Rio Grande da Serra (440).