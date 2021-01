Anitta rebate crítica após deixar de seguir Nego do Borel e cantor apresenta testes para provar que não transmitiu HPV para Duda Reis

19/01/2021 | 08:10



O bafafá em torno de Nego do Borel e Duda Reis continua! Após a exibição de uma entrevista dos artistas à Renata Capucci ao Fantástico, os internautas perceberam uma movimentação nas contas do Instagram do cantor e de Anitta, que até então era uma das amigas mais próximas a ele.

A cantora deixou de seguir o funkeiro, que retribuiu o unfollow da amiga, que já havia se pronunciado afirmando que não passava a mão na cabeça dos erros de Nego.

Depois da repercussão da troca de unfollow na rede social, Anitta ainda rebateu crítica de internauta, que afirmou que eles não mantinham uma amizade sincera, do contrário ela seguiria ao lado dele.

Só acho que então não era uma amizade sincera da parte dela. Por mais que a gente erre, amigo jamais sai do nosso lado, escreveu o internauta.

Anitta rebateu:

Oi? Se existe um ser humano no mundo que mais tentou de tudo pelo bem dele, eu desconheço viu? Não falem sobre o que não sabem.

Duda Reis

Mas Nego do Borel não parou por aí! Depois de deixar de seguir Anitta, ele ainda aproveitou para arquivar ou deletar as fotos que mantinha com a ex-namorada Duda Reis na rede social. Quem procura algum clique por lá apenas encontra fotos do cantor, sem qualquer rastro da atriz e modelo. Duda também já havia tomado a mesma atitude em seu perfil no Instagram.

Exame Médico

Ele ainda usou o Instagram Stories para mostrar aos seguidores que realizou um exame médico para comprovar que não tem HPV, desmentindo que havia transmitido a doença para Duda Reis.

Os últimos dias tem sido de muitas acusações para mim. A minha resposta para tudo isso será provar a minha inocência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, resolvi fazer um exame. E hoje vim aqui apresentar o resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim como nenhuma outra doença sexualmente transmissível. Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi de mim que pegou. Eu e minha equipe estamos trabalhando dia e noive e vamos provar que essas acusações são mentirosas, escreveu ele.

Não vai falar mais

Em seguida, Nego afirmou que não irá mais se pronunciar sobre a polêmica:

Agradeço a todos que confiam em mim e estão do meu lado neste momento, mas a partir de agora não pretendo mais me pronunciar sobre esse assunto. Qualquer dúvida sobre isso será tratada pela minha assessoria jurídica. Estaremos à disposição da justiça. Tenho fé que a verdade irá prevalecer.

Investigação

Enquanto isso, o cantor segue tendo problemas com a polícia! De acordo com o jornal Extra, o cantor deverá responder pelas acusações feitas por outra ex-namorada, a analista Swellen Sauer.

A delegada Sandra Maria Pinheiro Ornellas, diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, do Rio de Janeiro, abriu um inquérito por injúria, lesão corporal e tentativa de feminicídio.

As investigações começaram após Swellen declarar que foi agredida na costela e que também teria sofrido uma tentativa de enforcamento com um carregador de celular por parte de Nego do Borel, quando eles namoravam em 2013.

O caso da Swellen é bem mais grave, porque ela relata, inclusive, situação que caracteriza tentativa de feminicídio. Tem as injúrias que ela relata, a lesão corporal, que é um soco que ela diz que levou na costela numa boate, e a tentativa de feminicídio, quando ela diz que ele tentou enforcá-la com um carregador de celular, explicou a delegada ao Extra.

Nego negou as acusações, mas ainda poderá ser ouvido na delegacia, assim como Swellen, que caso queira, pode pedir uma medida protetiva contra ele.