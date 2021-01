Ben Affleck e Ana de Armas não estão mais juntos

18/01/2021 | 16:11



Nem sempre os casais ficam juntos para sempre. E no mundo das celebridades, por mais que pareça que muitos deles são eternos, as separações também são inevitáveis. Ben Affleck, por exemplo, vinha passando por muitas situações difíceis e, por muitas vezes, os fãs achavam que ele iria retomar o seu casamento com Jennifer Garner. Mas o ator se apaixonou pela também atriz Ana de Armas em 2020 - e esse era um casal que ninguém imaginava que fosse querer tanto!

Ao que tudo indica, no entanto, depois de quase um ano juntos, eles resolveram se separar. Pelo menos foi o que garantiu uma fonte da revista People no dia 18 de janeiro.

- Ben não está mais namorando Ana, disse a tal fonte à publicação. -

Ela terminou. O relacionamento deles era complicado. Ana não quer morar em Los Angeles [nos Estados Unidos] e Ben obviamente precisa, já que seus filhos moram em Los Angeles.

Outra fonte ainda acrescentou:

- Foi algo totalmente amigável. Eles estão em momentos diferentes de suas vidas e há um profundo amor e respeito ali, e Ben continua querendo focar em si mesmo.

Affleck, de 48 anos de idade, e Armas, de 32, estavam juntos desde março de 2020, quando foram vistos pela primeira vez durante uma viagem romântica.