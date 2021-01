Pazuello afirma que vacinas começam a chegar amanhã, às 7h, nos Estados

Da Redação



17/01/2021 | 15:58



Atualizado às 16h15

O ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que a vacina deve começar a chegar nos Estados e municípios amanhã, a partir das 7h. O governo federal irá distribuir os imunizantes que já foram adquiridos. A anúncio foi feito durante entrevista coletiva concedida neste tarde (17) após aprovação das vacinas Coronavac e AstraZeneca, para uso emergencial, pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Segundo ele, a FAB (Força Aerea Brasileira) fará a distribuição das doses nos Estados. "Os planos de logística são dos Estados. Ele recebe as doses e faz distribuição aos municípios. O SUS (Sistema Único de Saúde) é tripartite (envolve governos federal, estadual e municipal)", explicou.

Pazuello adicionou que o uso emergencial da Coronavac, do laboratório Sinovac Biotech, foi aprovado para as cerca de seis milhões doses importadas da China. Cabe ao Isntituto Butantan, que já está fabricando os imunizantes, solicitar à Anvisa o uso das doses produzidas no País.

Mais informações em breve.