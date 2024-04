Acidente paralisa Anchieta no km 45

Segundo o último boletim da Ecovias, na manhã desta quarta-feira (24), os motoristas que trafegam pela via Anchieta e pela rodovia dos Imigrantes enfrentam lentidão em trechos específicos devido ao alto fluxo de veículos. A concessionária informou um acidente na via Anchieta, causando paralisação do trânsito sentido São Paulo, do km 45 ao km 43.

Além disso, há lentidão na via, no mesmo sentido, do km 12 ao km 10, devido ao alto fluxo de veículos. Já na rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, os motoristas encontram dificuldades do km 16 ao km 14. A situação permanece desde às 7h.