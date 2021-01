'É a grande chance que temos de salvar vidas', afirma primeira vacinada

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



17/01/2021 | 16:49



Durante entrevista coletiva do governo do Estado de São Paulo, a enfermeira Mônica Calazans, 54 anos, primeira imunizada no Brasil com a Coronavac, incentivou que toda população se vacine assim que possível. "Estou há dez meses, desde o começo da pandemia, trabalhando incansavelmente em dois hospitais, esta é a grande chance que temos de salvar vidas", afirmou. Ela acrescentou, ainda, que apenas com a imunização será possível voltar à vida normal, "com abraços e apertos de mão".

A enfermeira iniciou o discurso agradecendo a Deus pela oportunidade de ser a primeira vacina do País. "Quase perdi um irmão para a vacina, quando comecei (como voluntário no estudo da Coronavac), fizeram piadas, me mandaram memes, falaram que eu era cobais. Mas sou uma participante de um estuda da vacina. Quase perdi um irmão para a Covid. Estou falando como brasileira, mulher negra, acreditem na vacina", disse.

Mônica completou que está trabalhando na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Emílio Ribas, na Capital, desde o início da pandemia e destacou que as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) estão lotadas de pacientes com a Covid-19.