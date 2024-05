CORRESPONDÊNCIA Exclusivas com Ayrton Senna. A produção do professor Takara. Castigo no canto da sala. As últimas da banda de Mário Rossi.

Santo André é amor, é trabalho. Seleiro de riqueza e solidariedade. Ardente desejo de igualdade, ao povo brasileiro.

Aparecida é natural da cidade paulista de Óleo. Formada em Letras e pós-graduada em Educação de jovens e adultos.

SENNA

“Não fosse aquela curva” (Memória, 1-5-2024) - O Ayrton Senna era dono de um helicóptero e de um bimotor guardados no Campo de Marte em um hangar vizinho ao que ficava o helicóptero em que embarcávamos todas as manhãs para noticiar o trânsito pela Rádio Eldorado. Quando alguma das aeronaves do Ayrton estavam fora do hangar, era o indicativo de que ele estaria por lá. Depois do meu voo, ficava aguardando por ele para entrevistá-lo. Ao me ver, reclamava. Dizia que estava com pressa, mas nunca se negou a dizer algumas palavras. Um minuto do Ayrton no ar, garantia a reprise da reportagem durante a programação e isso me deixava imensamente feliz. Foi um privilégio que poucos repórteres tiveram: desfrutar e ouvir o Ayrton com exclusividade. Até hoje foi a única personalidade pela qual chorei ao receber a notícia da morte, ainda não me conformo, é sério. Ayrton faz falta!

Geraldo Nunes - São Paulo

REENCONTRO

Memória reunida (28-4-2024) - Que bom ‘Memória’ estimular e preservar a memória e a história do Grande ABC. Saudades daqueles tempos em que eu era presença constante nas reuniões do Gipem e nos congressos regionais de História. Hoje, aos 93 anos de idade, estou impedido de participar, pois estou com problemas de mobilidade, motivo de me valer de cadeira de rodas; ouço mal, pois perdi 83% da minha capacidade auditiva; e cego da vista esquerda. Não obstante, no silêncio e na solidão do meu apartamento, continuo batucando algumas memórias e histórias sobre o passado da região. “Memória” provoca a aparição de outras memórias.

Alexandre Takara - Orientador desta página Memória - Santo André

TAKARA

Memória, 25-4-2024 - Adorei a história da infância do Professor Takara. Na minha escola não havia o chapéu de burro, mas muitas vezes fiquei de castigo no canto da sala, com o rosto virado para a parede por não saber a matéria ou por alguma molecagem.

Vanderlei Retondo - Santo André

MÚSICA

Mario Rossi Band (Memória, 28-3-2024) – Saíram resenhas do nosso novo CD na Bélgica e Finlândia.

No “Rockportaal.nl”, Cor Schilstra escreve: “O blues pode parecer muito obsoleto e quase chato, mas quando é bem executado, as faíscas podem voar ou você, como ouvinte, pode ficar completamente absorvido ou ficar arrepiado. Mario Rossi e sua banda pertencem a esta última categoria”.

Mário Rossi - São Bernardo

UMA DICA. Os discos do são-bernardense Mário Rossi Band, espalhados pelo mundo, podem ser encontrados na Merci Disco, à Avenida Dr. Rudge amos, 17, em São Bernardo

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 13 de maio de 1994 – Edição 8698

MANCHETE – Mais dois morrem na Índio Tibiriçá. O acidente ocorreu duas horas depois do protesto de três mil pessoas na rodovia.

RIO GRANDE DA SERRA – Os servidores decidiram ontem (12-5-1994) aceitar as propostas feitas pelo prefeito José Teixeira e terminar a greve que durava 15 dias e atingia 70% da categoria. Aumento foi de 21%.

DÁ-LHE VERDÃO – O Palmeiras conquistou ontem à noite (12-5-1994), no Estádio Bruno Daniel, o título inédito de bicampeão paulista, ao derrotar o Santo André por 1 a 0 (Evair, aos 18 minutos do primeiro tempo).

EM 13 DE MAIO DE...

1904 – Além da Festa de Santa Cruz, o Alto da Serra (Paranapiacaba) realizava o segundo dia de quermesse organizada pela Lyra da Serra em benefício da fundação do hospital da Sociedade Beneficente dos Empregados da SPR (EF São Paulo Railway).

Entre as atividades, “haverá disputadíssimas partidas de foot-ball”.

NOTA – “Memória” ainda procura informação detalhadas sobre as primeiras equipes de futebol que atuaram no campo de futebol construído no fundão da vila ferroviária.

1924 - Fundada a Corporação Musical Carlos Gomes, em São Bernardo. Atílio Miele foi seu primeiro regente e Primo Modolin o primeiro presidente.

NOTA – A “Carlos Gomes” está com suas atividades paralisadas. Sua história é rica. O acervo de partituras com composições próprias é importante para ficar apenas arquivado.

1979 – Assembleias ratificam acordo dos metalúrgicos do Grande ABC. Não haveria greve. Sindicatos permaneciam sob intervenção.

NOTA – Em entrevista a Milton Parron, Dr. Pazzianotto recordou uma dessas greves dos anos 70, justamente aquela em que o acordo foi selado entre patrões e empregados na casa do ministro Murilo Macedo (do Trabalho) e a grande assembleia do estádio de Vila Euclides o rejeitou.

Na hora da votação, pipocaram gritos de greve. Estrategicamente, Lula recuou e rasgou o acordo na frente dos trabalhadores, conforme lembrou Almir Pazzianotto na entrevista a Milton Parron.

José Louzeiro, em forma de romance a reportagem que não envelhece.

Jornalista Rafael Guelta aproveitava a visita de Louzeiro ao Diário para entrevista-lo. E o jornalista-escritor discorria sobre seus livros: o problema social do menor abandonado (“Infância dos mortos”), discurso sobre o sistema penal brasileiro (“Lúcio Flavio, o Passageiro da Agonia” e o livro proibido (“Aracelli meu amor”).

NOTA – O maranhense Louzeiro e o andreense Guelta hoje são saudades. Os dois, geniais.

Fundado o Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Mocidade Fantástica de Vila Alice, em Santo André.

HOJE

Dia da Fraternidade Brasileira

Dia da Abolição (oficial) da Escravatura

Dia do Automóvel

Dia das Estrada de Rodagem

Dia do Zootecnista

