Lá vai o craque. No campo e nas artes fiscais

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/01/2021 | 07:00



Ele tem o seu retrato inserido na Academia Paulista de Contabilidade (cadeira 19). É o profissional e acadêmico Odilon Luiz de Oliveira.

Seu retrato está também num álbum de figurinhas da década de 1950, na posição de ponteiro-direito do Esporte Clube São Bernardo, o original, o ‘Esporte da Vila’. Titular absoluto.

Nos dois cenários, com uma diferença de décadas, a mesma competência – para resolver dos mais simples aos mais intrincados problemas da contabilidade moderna e para jogar futebol, com prazer e determinação.

Esta competência e amizade levaram Odilon a ser eleito um dos cinco mais úteis de São Bernardo.

“Quando tinha 9 anos, mais ou menos, vi Odilon ‘acabar’ com o Corinthians, em jogo no antigo campo do Esporte”, recorda o advogado José Carlos Soares de Oliveira referindo-se ao amigo que partiu.

Odilon daria um sorriso tímido se ouvisse a declaração acima. Modesto, diria que não foi bem assim. E com que emoção Memória lembra quando ele nos confiou o álbum de figurinhas em que aparece ao lado do trio Peixe, Piola e Zanini; mais avançado, Ponce; na defesa Molão, Daré e Cacuá; completando o time, Chico, Gordinho e Souza.

Este álbum, querido Odilon, é o mais rico troféu que esta página Memória já recebeu, simbolizando o suor de vocês que corriam em defesa do nome da cidade de São Bernardo, da cidade dos seus ancestrais, de tempos imemoriais, os mesmos ancestrais do craque Geta, teu vizinho nos arredores da Praça Lauro Gomes, igualmente descendente de vultos como o tenente Sales, nome de uma das travessas da Rua Marechal Deodoro.

O ACADÊMICO

Advogado, contabilista, esportista e memorialista, Odilon Luiz de Oliveira fez história dentro e fora de São Bernardo.

Seu escritório de contabilidade, o Escritório São Luiz, no Centro de São Bernardo, fundado em 1956, fez e faz história, fruto da formação do jovem Odilon como técnico em contabilidade, em 1952, pelo Colégio Santo André.

Em 1954 registrou-se no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Desde então, atuou sempre junto ao órgão e na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Odilon Luiz de Oliveira, sempre na área fiscal, colaborou com a Fundação Criança (antiga Fubem), integrou a comissão municipal que elaborou o sistema tributário do município em 1988, fez parte do Conselho Superior do Município, presidiu o Conselho Fiscal da Agesbec (Armazéns Gerais e Entrepostos), hoje privatizada.

Futebolista, Odilon jogou profissionalmente pelo EC São Bernardo e Sociedade Esportiva Irmãos Romano. Num segundo momento, presidiu, entre 1976 a 1982, a Junta Disciplinar Desportiva da Liga de Futebol de São Bernardo.

PRESENTE À MEMÓRIA

O álbum original de figurinhas que ganhamos do Odilon foi registrado aqui em Memória na edição de 5 de janeiro de 2016. Chama-se álbum Varzeana e traz a assinatura de Morcilo & Bisquolo Ltda, uma editora de São Caetano cuja sede ficava na Rua Santa Catarina, no Centro da cidade.

“São cromos coloridos de equipes como o EC São Bernardo, do craque Odilon, que nos repassou o seu álbum – praticamente todo completado”, conforme assinalamos.

A DESPEDIDA

Odilon Luiz de Oliveira, filho de Renato de Oliveira e Belmira Eboli de Oliveira, partiu aos 87 anos. Deixa a mulher, Maria Aparecida Madeira de Oliveira, e quatro filhos: Luiz (cirurgião-dentista), Rui (médico), Odilon Junior (advogado) e Simone (professora).

Foi sepultado no Jardim da Colina, em São Bernardo.

A missa de sétimo dia será celebrada amanhã, dia 13, às 20h, na capela da Milícia Imaculada: Estrada do Morro Grande, 870, Riacho Grande, em São Bernardo.

Diário há meio século

Terça-feira, 12 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1432

Manchete – Presos vão para o Chile e o embaixador é salvo

Setenta prisioneiros políticos brasileiros são trocados pelo embaixador suíço Giovanni Bucher, sequestrado no Rio de Janeiro.

Adeus – Benedito Ernani Castanho Carneiro, uma figura de projeção nos meios bancários de Santo André, falece aos 53 anos. Ele era gerente da agência local do Banco da Bahia.

Tragédia – Seis afogados na Represa Billings, perto do Parque Estoril, em São Bernardo.

Em 12 de janeiro de...

1931 – Foi nomeado, em comissão, José Serapião de Oliveira Lima para o cargo de subdelegado de São Caetano.

1956 – Arrastava-se o problema da escassez de farelo e farelinho de trigo. Reúnem-se as Associações Rurais de Santo André, Mogi das Cruzes e Guarulhos. Cinturão verde afetado. Ameaça de colapso na avicultura. Impossível criar galinhas com dez sacos por 1.000 cabeças, gritavam os avicultores.

Nota – Sessenta e cinco anos atrás, ainda com áreas rurais até em São Caetano, a região possuía inúmeras granjas.

- Registrados três casos de poliomielite em Santa Cruz do Rio Pardo, Interior de São Paulo.

1971 – Instalado o 35º Batalhão Policial, com jurisdição sobre São Bernardo, São Caetano e Diadema.

Santos do dia

- Antonio Maria Pucci (Itália 1819-1845)

- Bernardo de Corleone

- Bento Biscop (Irlanda, 628-690). Abade.

- Arcádio

- Taciana

- Pedro Francisco Jamet (França, 1762-1845). Superior da Congregação do Bom Salvador. Viveu de perto toda a Revolução Francesa, quando foi preso e condenado à morte. Liberto, dedicou-se ainda mais à sua congregação, assistindo às Filhas do Bom Salvador.

Capital brasileira

- Hoje é o aniversário de Belém, capital do Pará, fundada em 12 de janeiro de 1616.

Município paulista

- Hoje é o aniversário de Iporanga. Município antigo, da região de Itapetininga, criado em 1873, quando se separa de Eldorado. Posteriormente foi extinto e recriado em 1936.