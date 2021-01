Região é mantida na fase amarela; critérios mudam

Flavia Kurotori

O governo do Estado determinou que o Grande ABC continue na Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, conjunto de diretrizes para retomada gradual da economia na pandemia. Retrocederam para a Fase 2 (laranja) as regiões de Marília, Registro, Ribeirão Preto e Sorocaba, que congregam 10% da população paulista. Os municípios que compõem a região de Presidente Prudente evoluíram para a segunda etapa. O anúncio foi feito na tarde de ontem. Nova reclassificação está prevista para 5 de fevereiro.

“A primeira semana epidemiológica deste ano apresentou aumento de 30% em novos casos do coronavírus no Estado. Isso mostra a circulação do vírus na população de forma intensificada. Esse número, com certeza, foi aumentado por conta das festas de fim de ano”, analisou Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde. “A reclassificação do Plano São Paulo é uma forma de prevenirmos a vida e garantir que toda população, caso tenha necessidade, possa ser acolhida de maneira correta.”

Paulo Serra (PSDB), presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, avaliou que a mantuenção das sete cidades na fase amarela é coerente. “Essas medidas, principalmente nesta reta final (da pandemia, pois a vacinação está se aproximando), são importantes para preservação de vidas”, assinalou. Ao mesmo tempo, ele defendeu que o resultado foi possível graças aos esforços das cidades para conter o avanço do coronavírus.

Ao Diário, as prefeituras do Grande ABC afirmaram que acompanham os índices epidemiológicos dos municípios para adoção de protocolos preventivos. As administrações informaram que, por enquanto, vão mater as regras propostas pelo Plano São Paulo. Vale lembrar que as cidades têm permissão para endurecer as restrições previstas pelo Estado caso julguem necessário.

Na ocasião, o centro de contingência da Covid estadual também anunciou mudanças nas diretrizes do Plano São Paulo. As regras passam a valer na segunda-feira. Além de flexibilizar o funcionamento de setores não essenciais nas fases amarela (até dez horas diárias com fechamento até as 22h) e laranja (máximo de oito horas por dia até as 20h), o governo endureceu os critérios para avanço à Fase 4 (verde) – o limite é de 30 internações a cada 100 mil habitantes e três mortes a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

