Indústria acumula crescimento de 40,7% em sete meses de altas, diz IBGE

08/01/2021 | 10:58



A alta de 1,2% na produção industrial em novembro ante outubro fez o setor acumular 40,7% de crescimento em sete meses, resultado mais do que suficiente para recuperar a perda de 27,1% registrada em março e abril, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A indústria opera 2,6% acima do nível de fevereiro, pré-pandemia. A produção está no nível mais elevado desde dezembro de 2017.

Os sete meses seguidos de crescimentos consecutivos formam a maior sequência de resultados positivos desde o período que se estendeu de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, quando a indústria acumulou 13 meses de taxas positivas, passado o pior momento do impacto da crise financeira internacional.

"A diferença em 2020 é que tem um ganho acumulado muito maior do que naqueles 13 meses de resultados positivos", lembrou André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Apesar da melhora, a indústria ainda está 13,9% abaixo do patamar recorde alcançado em maio de 2011.